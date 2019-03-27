В Якутске вывезли около 130 тысяч кубометров снега
Каждый день в городе работают 32 мусоровоза
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В Якутске продолжается активный вывоз снега. На сегодня вывезено около 130 тысяч кубометров снега.
Больше всего вывезено из Автодорожного (21 193 куб.м), Строительного (14 166 куб.м) и Центрального (14 067 куб.м) округов. Так как в этом году снега выпало больше чем в прошлом, сотрудникам службы эксплуатации городского хозяйства предстоит выполнить на 40-50% больше работы.
Также МУП «Жилкомсервис» продолжает вывозить твердые бытовые отходы и наледи. Каждый день по графику курсируют 32 мусоровоза.
ИСТОЧНИК KP.RU