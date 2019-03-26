2019-03-26T11:41:23+03:00
Общество

Авиакомпания «Якутия» расширит сеть маршрутов

Также планируется пополнение авиапарка
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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По информации ЯСИА авиакомпания «Якутия», после снятия санкций на выполнение международных перелетов, решила увеличить авиапарк и расширить сеть маршрутов. Самолеты «Якутии» возобновят полеты в Сеул, Харбин, Токио через Южно-Сахалинск, также не исключена возможность полетов в Анкоридж (США).

- Что касается развития новой маршрутной сети, то пока это секрет. Конечно, мы ориентируемся на Юго-Восточную Азию, есть потребность в выполнении новых рейсов. Всё будет зависеть от реакции туристических компаний, — сообщил генеральный директор авиакомпании Владимир Горбунов.

После реконструкции взлетно-посадочной полосы авиапарк пополнится тремя самолетами Боинг 737-700 и минимум двумя Суперджетами 100.

ИСТОЧНИК KP.RU

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