Службу спасения Якутии возглавил Михаил Шестаков
Руководителем Службы спасения Якутии назначен полковник запаса Михаил Шестаков. Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства республики Владимир Солодов.
М.В.Шестаков окончил Ленинградское высшее военное инженерное строительное училище и Академию МЧС России. Прошел обучение в Учебном центре по экологической и промышленной безопасности РС(Я), Новомосковском институте повышения кадров работников нефтяной и газовой промышленности, Санкт-Петербургском Межотраслевом институте повышения квалификации.
Как сообщает пресс-служба госкомобеспечения республики, Михаил Шестаков проходил военную службу на офицерских должностях в ВМФ и системе МЧС России, руководил работами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального уровня.
В середине марта предыдущий руководитель Службы спасения республики Николай Находкин покинул пост по собственному желанию.
ИСТОЧНИК KP.RU