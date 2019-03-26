Службу спасения Якутии возглавил Михаил Шестаков

СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-26T10:13:50+03:00

Михаил Шестаков руководил работами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального уровня.

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Руководителем Службы спасения Якутии назначен полковник запаса Михаил Шестаков. Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства республики Владимир Солодов.

М.В.Шестаков окончил Ленинградское высшее военное инженерное строительное училище и Академию МЧС России. Прошел обучение в Учебном центре по экологической и промышленной безопасности РС(Я), Новомосковском институте повышения кадров работников нефтяной и газовой промышленности, Санкт-Петербургском Межотраслевом институте повышения квалификации.

Как сообщает пресс-служба госкомобеспечения республики, Михаил Шестаков проходил военную службу на офицерских должностях в ВМФ и системе МЧС России, руководил работами по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального уровня.

В середине марта предыдущий руководитель Службы спасения республики Николай Находкин покинул пост по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU