СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-26T09:09:43+03:00

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В питьевой воде из трех водозаборных скважин Алдана превышена концентрация радона. Этот факт выявлен специалистами районного управления Роспотребнадзора.

По данным министерства ЖКХ и энергетики республики, концентрация радона превышена в питьевой воде трех водозаборных скважин, которые обслуживает компания «Теплоэнергосервис». В настоящее время они выведены из эксплуатации. Потребители переключены на другие скважины, водоснабжение города идет в штатном режиме.

Для нейтрализации радона и приведения качества воды в норму будет установлена система аэрации и произведен ремонт накопительной емкости объёмом 2000 кубометров. Аэрация – наиболее эффективный метод удаления радона, применяется в 95% случаев.

Город снабжается водой из подземного водозабора Орто-Салинского месторождения подземных вод. Система водоснабжения Алдана состоит из 35 водозаборных скважин, системы обеззараживания воды, насосной станции и 93,9 км сетей водоснабжения. Обеззараживание воды осуществляется хлорированием.

ИСТОЧНИК KP.RU