Пьяного водителя, оставившего без тепла целое село в Якутии, оштрафовали на тысячу рублей
Пьяного водителя, оставившего без тепла целое село, лишили прав и оштрафовали на тысячу рублей. Инцидент произошел в середине февраля в Верхневилюйском районе Якутии.
Как выяснилось, работа котельной «Квартальная» в селе Ботулу остановилась из-за того, что нетрезвый житель села въехал на своем УАЗике в теплотрассу. Ранее нарушителя уже лишили права управления транспортными средствами, но его это не оставило.
При температуре воздуха минус 25 градусов без тепла остались администрация села, почта, детский сад, библиотека, спортзал, школа и 12 домов, где проживают 64 человека. Усилиями сотрудников коммунальных служб теплоснабжение потребителей было полностью возобновлено в тот же день.
С учетом предыдущих «заслуг» мировой судья назначил мужчине административный арест на 10 суток, а Ленское управление Ростехнадзора оштрафовало его на тысячу рублей за повреждение тепловых сетей по неосторожности, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
ИСТОЧНИК KP.RU