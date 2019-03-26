2019-03-26T08:56:11+03:00
Происшествия

Пьяного водителя, оставившего без тепла целое село в Якутии, оштрафовали на тысячу рублей

Мужчина на своем УАЗике снес теплотрассу
Нинель ГУСЕВА
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При температуре воздуха минус 25 градусов без тепла остались администрация, почта, детский сад, библиотека, спортзал, школа и 12 домов.При температуре воздуха минус 25 градусов без тепла остались администрация, почта, детский сад, библиотека, спортзал, школа и 12 домов.Фото: Нинель ГУСЕВА
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Пьяного водителя, оставившего без тепла целое село, лишили прав и оштрафовали на тысячу рублей. Инцидент произошел в середине февраля в Верхневилюйском районе Якутии.

Как выяснилось, работа котельной «Квартальная» в селе Ботулу остановилась из-за того, что нетрезвый житель села въехал на своем УАЗике в теплотрассу. Ранее нарушителя уже лишили права управления транспортными средствами, но его это не оставило.

При температуре воздуха минус 25 градусов без тепла остались администрация села, почта, детский сад, библиотека, спортзал, школа и 12 домов, где проживают 64 человека. Усилиями сотрудников коммунальных служб теплоснабжение потребителей было полностью возобновлено в тот же день.

С учетом предыдущих «заслуг» мировой судья назначил мужчине административный арест на 10 суток, а Ленское управление Ростехнадзора оштрафовало его на тысячу рублей за повреждение тепловых сетей по неосторожности, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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