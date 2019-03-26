Как пройдет половодье в Якутии?

СЕГОДНЯ 07:57 2019-03-26T07:57:59+03:00

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В этом году вскрытие реки Лены до Якутска, рек Алдан, Амга и Вилюй ожидается в первой и второй декадах мая. В третьей декаде — низовий Лены, Алдана, Вилюя, рек севера и северо-востока.

Глава дирекции по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ Гаврил Слободчиков отметил, что максимальные уровни половодья на основных реках ожидаются близкими к средним многолетним значениям.

Вероятность формирования ледяных заторов будет определяться конкретными метеорологическими условиями мая. Она несколько выше обычной на Лене в Намском, Кобяйском улусах и пригороде Якутска, на Алдане в пределах Усть-Алданского района и на реке Колыма в Верхнеколымском и Среднеколымском районах.

Ожидается, что из-за обильных дождей осенью уровень воды бассейна реки Алазея будет выше средних многолетних значений, но не достигнет опасных отметок и уровней прошлого года.

На остальных участках рек республики вероятность заторов и опасных уровней воды минимальна.

ИСТОЧНИК KP.RU