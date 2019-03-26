В Якутске в начале апреля введут вторую круглогодичную теплицу

СЕГОДНЯ 06:32 2019-03-26T06:32:51+03:00

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Строительство второй очереди высокотехнологичного тепличного комплекса в селе Сырдах планируется завершить 31 марта. Проект теплицы начал реализовываться в 2016 году совместно с Японией.

«Саюри» позволит покрыть 20% потребности в свежих овощах и зелени жителей Якутска и пригородов. В 2018 году первая теплица дала 28,5 тысяч кг овощей и принесла выручку в 6,1 млн рублей.

Сейчас высажено 6 тысяч штук салата «Афицион» и 10,5 тысяч семян огурцов «Мева».

ИСТОЧНИК KP.RU