2019-03-26T06:32:51+03:00
Общество

В Якутске в начале апреля введут вторую круглогодичную теплицу

«Саюри» - совместный проект Якутии и Японии
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Строительство второй очереди высокотехнологичного тепличного комплекса в селе Сырдах планируется завершить 31 марта. Проект теплицы начал реализовываться в 2016 году совместно с Японией.

«Саюри» позволит покрыть 20% потребности в свежих овощах и зелени жителей Якутска и пригородов. В 2018 году первая теплица дала 28,5 тысяч кг овощей и принесла выручку в 6,1 млн рублей.

Сейчас высажено 6 тысяч штук салата «Афицион» и 10,5 тысяч семян огурцов «Мева».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Службу спасения Якутии возглавил Михаил Шестаков
В питьевой воде из трех водозаборных скважин Алдана превышена концентрация радона
Пьяного водителя, оставившего без тепла целое село в Якутии, оштрафовали на тысячу рублей
Как пройдет половодье в Якутии?
Якутская школа бокса получила статус олимпийского резерва
Не грози представителю власти: жительница Якутии заплатит за нападение
Якутск один из «Умных городов» России
В арктическом районе Якутии построят первый каменный дом
В Якутии бухгалтер похитил почти 4,5 млн рублей
Якутские спортсмены завоевали Кубок России по сумо
В Якутии выявлено более 1700 нарушений требований пожарной безопасности
В Якутии из огня спасены четверо детей
Глава Якутии рассказал о грядущих изменениях в законодательстве
В якутском зоопарке проснулись бурые медведи
В арктическом селе Якутии появится котельная
В Якутии победителя оленьих бегов наградили миллионом рублей
В Якутии стартовал месячник по борьбе с туберкулезом
Сегодня на канале «Россия 24» выступит замглавы Якутска
В Якутске вор продал шубу за 500 рублей
Известный якутский модельер отметила 25 лет творчества
В Алдане 120 человек участвовали в ночной гонке на лыжах
29 якутских школьников стали лауреатами «Шаг в будущее»
11% всего аварийного жилья России находится на территории Якутии
90 единиц дорожной техники убирают снег с улиц Якутска и пригородов
На пригородных маршрутах Якутска введут электронные проездные
В Якутске запертого в машине годовалого ребенка вызволяли спасатели