В Якутске в начале апреля введут вторую круглогодичную теплицу
«Саюри» - совместный проект Якутии и Японии
-
Изменить размер текста:
Строительство второй очереди высокотехнологичного тепличного комплекса в селе Сырдах планируется завершить 31 марта. Проект теплицы начал реализовываться в 2016 году совместно с Японией.
«Саюри» позволит покрыть 20% потребности в свежих овощах и зелени жителей Якутска и пригородов. В 2018 году первая теплица дала 28,5 тысяч кг овощей и принесла выручку в 6,1 млн рублей.
Сейчас высажено 6 тысяч штук салата «Афицион» и 10,5 тысяч семян огурцов «Мева».
ИСТОЧНИК KP.RU