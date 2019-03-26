Якутская школа бокса получила статус олимпийского резерва

СЕГОДНЯ 06:06 2019-03-26T06:10:34+03:00

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Министерство спорта России издало приказ о назначении статуса «олимпийский резерв" в отношении якутской школы бокса. Об этом сообщила пресс-служба управления детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва РС(Я).

В стенах школы юных спортсменов обучают двум видам спорта: боксу и кикбоксингу. Всего обучаются 680 человек, с детьми занимаются 20 тренеров. За пять лет школа подготовила шесть кандидатов и двух мастеров спорта России. Пять спортсменов якутской школы включены в резерв сборной команды страны, а один спортсмен соревнуется в основном составе.

ИСТОЧНИК KP.RU