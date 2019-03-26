Якутск один из «Умных городов» России

СЕГОДНЯ 05:31 2019-03-26T05:31:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Якутск включен в список «Умный город» на территории России. Это решение приняло министерство строительства и ЖКХ РФ.

- Я всегда говорил, что одна из главных составляющих успеха - это компетенции тех, кто проводит эту кропотливую ежедневную работу. Я благодарю лично министра строительства Владимира Якушева и моего давнего хорошего друга Андрея Чибиса, который лоббировал это решение, еще будучи заместителем министра, а теперь и сам будет претворять проект «Умный город» в жизнь на посту губернатора Мурманской области, – написал Айсен Николаев.

Цифровизация поможет Якутску решить вопросы теплоэнергосбережения, внедрит «умные дома», системы безопасности что поможет улучшить качество жизни горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU