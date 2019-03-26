2019-03-26T05:31:14+03:00
Общество

Якутск один из «Умных городов» России

Об этом рассказал глава республики
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Якутск включен в список «Умный город» на территории России. Это решение приняло министерство строительства и ЖКХ РФ.

- Я всегда говорил, что одна из главных составляющих успеха - это компетенции тех, кто проводит эту кропотливую ежедневную работу. Я благодарю лично министра строительства Владимира Якушева и моего давнего хорошего друга Андрея Чибиса, который лоббировал это решение, еще будучи заместителем министра, а теперь и сам будет претворять проект «Умный город» в жизнь на посту губернатора Мурманской области, – написал Айсен Николаев.

Цифровизация поможет Якутску решить вопросы теплоэнергосбережения, внедрит «умные дома», системы безопасности что поможет улучшить качество жизни горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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