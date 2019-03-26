2019-03-26T04:04:46+03:00
Общество

В арктическом районе Якутии построят первый каменный дом

Это будет жилой дом для детей-сирот
Ольга Донская
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В Среднеколымске, Среднеколымского района установлена первая свая многоквартирного дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До конца текущего года будет построен первый каменный дом в истории района.

В 2014 году был построен первый деревянный дом для сирот, тогда ключи получили семь человек. В новом каменном доме со всем удобствами будет восемь квартир.

Подрядчиком нового строительства является ООО «Новая строительная компания»

ИСТОЧНИК KP.RU

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