2019-03-25T11:27:44+03:00
Происшествия

В Якутии бухгалтер похитил почти 4,5 млн рублей

Подозреваемая работала в социальном учреждении
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В Ленском районе Якутии в ходе проверки выявлены мошеннические действия бывшего бухгалтера одного из социальных учреждений.

Установлено, что 41-летняя подозреваемая похитила из бюджета социального учреждения около 4,5 млн рублей. Женщина, пользуясь своим служебным положением переводила бюджетные деньги на свой личный счет.

По пяти выявленным фактам хищения возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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