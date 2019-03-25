Якутские спортсмены завоевали Кубок России по сумо

СЕГОДНЯ 10:29 2019-03-25T10:29:36+03:00

Изменить размер текста: A A

24 марта в Смоленске прошел командный Кубок России по сумо среди мужчин и женщин. Команда Якутии одержала уверенную победу

В состав сборной республики вошли хапсагаисты Увар Тимофеев, Евгений Алексеев, Никита Валеев и Александр Халыев. Они прошли в финал и завоевали кубок. Теперь сборной Якутии предстоит выступить на чемпионате Европы по сумо, который пройдет 23 апреля в Таллине.

На Кубке России прошла серия турниров, в которых участвовали около 400 спортсменов из 19 регионов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU