Якутские спортсмены завоевали Кубок России по сумо
Соревнования прошли в Смоленске
-Фото: ЯСИА
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24 марта в Смоленске прошел командный Кубок России по сумо среди мужчин и женщин. Команда Якутии одержала уверенную победу
В состав сборной республики вошли хапсагаисты Увар Тимофеев, Евгений Алексеев, Никита Валеев и Александр Халыев. Они прошли в финал и завоевали кубок. Теперь сборной Якутии предстоит выступить на чемпионате Европы по сумо, который пройдет 23 апреля в Таллине.
На Кубке России прошла серия турниров, в которых участвовали около 400 спортсменов из 19 регионов страны.
ИСТОЧНИК KP.RU