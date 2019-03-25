2019-03-25T10:03:24+03:00
Общество

В Якутии выявлено более 1700 нарушений требований пожарной безопасности

Нарушители – владельцы объектов торговли
Ольга Донская
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В течении 2018 года органы государственного пожарного надзора и прокуратуры Якутии провели 411 проверок на объектах торговли.

В итоге, выявлено 1723 нарушений требований пожарной безопасности, к ответственности привлечено 202 должностных лица и 49 юридических. На сегодняшний день на объектах торговли устранено 854 нарушения.

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Якутии на 2019 год запланировало проведение проверок независимо от количества персонала и финансового оборота предприятий торговли. Инспекторы должны проверить порядка 90 торговых точек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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