2019-03-25T09:16:13+03:00
Общество

Глава Якутии рассказал о грядущих изменениях в законодательстве

Появится новое муниципальное образование – муниципальный округ
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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25 марта глава Якутии Айсен Николаев провел заседание VIII съезда Совета муниципальных образований Якутии. Он обозначил важные направления деятельности и затронул тему изменений в федеральном законодательстве, после которых появится новый тип муниципального образования – муниципальный округ.

- В ходе обсуждения законопроект будет меняться, но вместе с тем, по мнению разработчиков, новый вид муниципального образования должен обеспечить возможность консолидации представительских и административных ресурсов. В том числе на сельских территориях посредством создания одноуровневой системы местного самоуправления, там, где это целесообразно. Это очень серьезный вопрос, которому органы местного самоуправления должны заранее уделить должное внимание, - сказал Айсен Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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