В якутском зоопарке проснулись бурые медведи

СЕГОДНЯ 08:37 2019-03-25T10:04:03+03:00

В этом году они проспали дольше обычного

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Обитатели якутского зоопарка «Орто Дойду» бурые медведи Пуги и Маша вышли из зимней спячки. В этом году медведи проспали дольше обычного.

В прошлом году они проснулись 17 марта, а в другие годы не пропускали международный женский день 8 марта. Сейчас за мишками наблюдают специалисты, кормление начнется на третий день после пробуждения. Пуги и Маша потеряли около 80 килограмм веса.

Пуги привезли в зоопарк из Томпонского района, Машу — из Олекминского.

ИСТОЧНИК KP.RU