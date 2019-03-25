В арктическом селе Якутии появится котельная

СЕГОДНЯ 08:31 2019-03-25T08:31:54+03:00

Ее мощи хватит на отопление жилых домов и социально значимых объектов

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В Аллаиховский район Якутии доставлены все материалы для строительства новой котельной в селе Нычалах, сообщает пресс-служба ГУП ЖКХ Якутии.

Новый теплоснабжающий объект построят по инвестиционной программе предприятия, который заменит старую аварийную котельную. Его оснастят двумя котлами по 0,8 МВт Черепановского котельного завода и современным горелочным оборудованием. Мощности в 1,6 мегаватт хватит для обеспечения надежным теплоснабжением ранее присоединенных социально значимых объектов и всех жилых домов наслега.

Также, в селе Нычалах в течение двух последних лет аллаиховские коммунальщики полностью реконструировали тепловые сети с применением труб в пенополиуретановой оболочке (ППУ-изоляция).

ИСТОЧНИК KP.RU