В Якутии победителя оленьих бегов наградили миллионом рублей

СЕГОДНЯ 06:14 2019-03-25T06:14:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Оленекском районе Якутии прошел самый долгожданный праздник на Севере – традиционный праздник коренных народов «День оленевода». На мероприятие приехали полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, глава Якутии Айсен Николаев и другие.

На празднике прошел парад оленеводческих хозяйств и династий, традиционные танцы севера и оленьи бега на расстояние 10 км по реке Оленек. Лауреату вручили сертификат на миллион рублей, четыре победителя других дистанций получили по снегоходу «Буран». Также, Айсен Николаев подарил 400 000 рублей семейной династии оленеводов.

Юрий Трутне отметил, что стал свидетелем добрососедских отношений и хорошего взаимодействия между представителями разных народов.

ИСТОЧНИК KP.RU