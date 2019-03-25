В Якутии стартовал месячник по борьбе с туберкулезом

СЕГОДНЯ 06:01 2019-03-25T06:01:38+03:00

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В городах и районах республики проходит акция «Дни открытых дверей в кабинетах флюорографии». Будут проведены заседания санитарнопротивоэпидемических комиссий администраций муниципальных образований городов и районов, семинары по организации противотуберкулезных мероприятий для медработников, лекции и беседы в образовательных учреждениях, трудовых коллективах, XII городская межшкольная научно-практическая конференция по формированию ЗОЖ и профилактике туберкулеза «Наше здоровье в наших руках» в средней школе Ш №9 им. М.И. Кершенгольца.

Также будут проведены обходы для привлечения труднодоступных слоев населения, в том числе людей не проходившие обследования более двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU