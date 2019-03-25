2019-03-25T06:01:38+03:00
Здоровье

В Якутии стартовал месячник по борьбе с туберкулезом

Сроки проведения мероприятия с 24 марта по 24 апреля
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В городах и районах республики проходит акция «Дни открытых дверей в кабинетах флюорографии». Будут проведены заседания санитарнопротивоэпидемических комиссий администраций муниципальных образований городов и районов, семинары по организации противотуберкулезных мероприятий для медработников, лекции и беседы в образовательных учреждениях, трудовых коллективах, XII городская межшкольная научно-практическая конференция по формированию ЗОЖ и профилактике туберкулеза «Наше здоровье в наших руках» в средней школе Ш №9 им. М.И. Кершенгольца.

Также будут проведены обходы для привлечения труднодоступных слоев населения, в том числе людей не проходившие обследования более двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24