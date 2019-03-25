2019-03-25T05:23:40+03:00
Общество

Сегодня на канале «Россия 24» выступит замглавы Якутска

Михаил Воробьев ответит на вопросы жителей города в прямом эфире
Ольга Донская
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Сегодня на канале «Россия 24» в 21.00 час пройдет прямой эфир с заместителем главы города по экономике и финансам Михаилом Воробьевым. Он ответит на все актуальные вопросы горожан.

Свои вопросы и пожелания любой желающий может задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в эфире, передаются участнику после программы для дальнейшей работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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