В Якутске вор продал шубу за 500 рублей
Реальная стоимость похищенного 120 000 рублей
-Фото: ЯСИА
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Жительница Якутска обратилась в отдел полиции с заявлением о краже шубы. Стоимость похищенного составила 120 000 рублей.
Как стало известно, когда потерпевшая уехала в командировку, ее сын пригласил к ним домой своего друга, ранее осужденного 37-летнего уроженца одного из районов Якутии.
Уходя, злоумышленник прихватил с собой норковую шубу и сбыл ее в тот же день за 500 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU