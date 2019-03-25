2019-03-25T04:01:23+03:00
Происшествия

В Якутске вор продал шубу за 500 рублей

Реальная стоимость похищенного 120 000 рублей
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Жительница Якутска обратилась в отдел полиции с заявлением о краже шубы. Стоимость похищенного составила 120 000 рублей.

Как стало известно, когда потерпевшая уехала в командировку, ее сын пригласил к ним домой своего друга, ранее осужденного 37-летнего уроженца одного из районов Якутии.

Уходя, злоумышленник прихватил с собой норковую шубу и сбыл ее в тот же день за 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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