Известный якутский модельер отметила 25 лет творчества

СЕГОДНЯ 03:53 2019-03-25T03:53:37+03:00

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24 марта в Государственном театре оперы и балета отгремело праздничное шоу, посвященное 25-летию творческой карьеры модельера Августины Филлиповой. На вечере были представлены ее ранние коллекции и новые работы, знакомство с работами учеников и показано эффектное шоу.

Шоу началось с демонстрации якутского обряда 18 века — проводов невесты.

- Концерт был прекрасным! Мы давно следим за ее творчеством, ждем выхода каждой ее коллекции и не скрываем своего восторга. Очень гордимся тем, что в нашей республике есть такой невероятно талантливый человек. Огромное ей спасибо за ее труд, — поделилась своими впечатлениями поклонница Анастасия Сокольникова.

После показа легендарных моделей состоялась премьера новой коллекции – это костюмы, посвященные сказкам Александра Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU