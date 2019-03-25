Известный якутский модельер отметила 25 лет творчества
24 марта в Государственном театре оперы и балета отгремело праздничное шоу, посвященное 25-летию творческой карьеры модельера Августины Филлиповой. На вечере были представлены ее ранние коллекции и новые работы, знакомство с работами учеников и показано эффектное шоу.
Шоу началось с демонстрации якутского обряда 18 века — проводов невесты.
- Концерт был прекрасным! Мы давно следим за ее творчеством, ждем выхода каждой ее коллекции и не скрываем своего восторга. Очень гордимся тем, что в нашей республике есть такой невероятно талантливый человек. Огромное ей спасибо за ее труд, — поделилась своими впечатлениями поклонница Анастасия Сокольникова.
После показа легендарных моделей состоялась премьера новой коллекции – это костюмы, посвященные сказкам Александра Пушкина.
ИСТОЧНИК KP.RU