29 якутских школьников стали лауреатами «Шаг в будущее»

СЕГОДНЯ 04:19 2019-03-24T04:19:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В МГТУ им. Баумана в Москве с 19 по 21 марта прошел всероссийский форум «Шаг в будущее». 29 представителей Якутии стали лауреатами: они представили лучшие работы по машиностроению, лингвистике, биологии, завоевали малую научную медаль «Юный исследователь» и получили рекомендацию в научную школу «Академия юных» в Абхазии.

Всего в делегацию Якутии вошли 55 учащихся с 9 по 11 классы из разных районов Якутии. Награды получили 37 школьников, из которых 29 стали лауреатами. Дипломы первой степени получили пять ребят, второй степени семь, третьей степени пятнадцать человек.

Команда Якутии приняла участие во всероссийском форуме «Шаг в будущее» в 23-й раз.

ИСТОЧНИК KP.RU