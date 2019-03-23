11% всего аварийного жилья России находится на территории Якутии

СЕГОДНЯ 08:49 2019-03-23T08:49:46+03:00

Много ветхих домов в Якутске, Ленском, Нерюнгринском, Мирнинском и Мегино-Кангаласском районах. Фото: ЯСИА

Больше всего ветхих домов в Алданском районе

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В прямом эфире «Правительство LIVE» на вопросы жителей Якутии ответил министр строительства региона Павел Аргунов.

По словам главы Минстроя, в республике признаны непригодными для проживания 1 млн 146 тысяч кв.м. жилья, где проживает более 60 тысяч человек. Это 11% от всего объема аварийного жилья в России.

До сентября 2025 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» республике будет выделено 66 млрд рублей. За это время весь аварийный жилой фонд должен был ликвидирован.

В расчет берется стоимость одного квадратного метра жилья до 70 тысяч рублей. В прошлом году его стоимость доходила максимум до 39 тысяч.

Самый большой объем аварийного жилья в Алданском районе – порядка 180 тысяч кв.м. В Якутске его втрое меньше. Много ветхих домов в Ленском, Нерюнгринском, Мирнинском и Мегино-Кангаласском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU