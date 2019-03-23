90 единиц дорожной техники убирают снег с улиц Якутска и пригородов
21 марта на полигон по ул. 50 лет Советской Армии вывезено 6682 кубометров снега
Специалисты «Якутдорстроя» убирают наледи с обочин дороги и очищают водоотводные лотки.Фото: ЯСИА
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В вывозе снега с улиц Якутска и пригородов задействованы 90 единиц дорожной техники. Сейчас специалисты «Якутдорстроя» убирают наледи с обочин дороги и очищают водоотводные лотки.
Снег вывозится со всех улиц, попадающих в зону подтопления. 21 марта на полигон по ул. 50 лет Советской Армии вывезено 6682 кубометров снега.
В этом году на текущее содержание дорог, площадей, полигона складирования снега, объектов безопасности дорожного движения выделено более 480 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU