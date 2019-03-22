2019-03-22T11:56:04+03:00
Происшествия

В Якутске запертого в машине годовалого ребенка вызволяли спасатели

Малыш даже испугаться не успел
Нинель ГУСЕВА
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Авто с ребенком внутри заблокировалось, когда женщина закрыла заднюю дверь.Авто с ребенком внутри заблокировалось, когда женщина закрыла заднюю дверь.Фото: ЯСИА
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В Якутске спасатели вызволили запертого в машине годовалого ребенка. Инцидент произошел утром 22 марта.

На пульт дежурного республиканской службы спасения позвонила взволнованная мать мальчика. Как выяснилось, она усаживала ребенка в детское кресло и положила ключи с брелком на сиденье рядом с ним. Когда женщина закрыла заднюю дверь, авто заблокировалось.

Прибывшая на место дежурная смена аккуратно вскрыла двери иномарки и вызволили малыша. Как сообщает специалист по связям с общественностью республиканской службы спасения Николай Фатеев, ребенок вел себя спокойно и даже не успел испугаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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