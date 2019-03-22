В Якутске запертого в машине годовалого ребенка вызволяли спасатели
Малыш даже испугаться не успел
Авто с ребенком внутри заблокировалось, когда женщина закрыла заднюю дверь.Фото: ЯСИА
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В Якутске спасатели вызволили запертого в машине годовалого ребенка. Инцидент произошел утром 22 марта.
На пульт дежурного республиканской службы спасения позвонила взволнованная мать мальчика. Как выяснилось, она усаживала ребенка в детское кресло и положила ключи с брелком на сиденье рядом с ним. Когда женщина закрыла заднюю дверь, авто заблокировалось.
Прибывшая на место дежурная смена аккуратно вскрыла двери иномарки и вызволили малыша. Как сообщает специалист по связям с общественностью республиканской службы спасения Николай Фатеев, ребенок вел себя спокойно и даже не успел испугаться.
ИСТОЧНИК KP.RU