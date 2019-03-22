«Голоса приказали»: в Якутске мужчина украл микрогрузовик и разгрузил его у себя во дворе
В Якутске мужчина украл микрогрузовик «Исузу Эльф», пока хозяин автомобиля заносил товар в магазин. Машина была не заперта.
Инцидент произошел днем 21 марта у магазина «Токко» по ул. Ф.Попова. Злоумышленника задержали через 10 минут возле одного из домов по ул. Гастелло.
На то, чтобы сесть за руль авто и уехать, у 43-летнего уроженца Нюрбинского района, ранее судимого за разбой, ушли считанные секунды. Лицо мужчина предусмотрительно скрыл под медицинской маской.
Когда его задержали, он вовсю перекладывал находившийся в машине товар во двор частного дома. Давая пояснения полицейским, злоумышленник сказал, что совершить преступление ему «приказали голоса».
Возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвращен хозяину.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии, за прошедшие сутки в столице республике было угнано сразу три автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU