2019-03-22T09:27:24+03:00
Происшествия

«Голоса приказали»: в Якутске мужчина украл микрогрузовик и разгрузил его у себя во дворе

Возбуждено уголовное дело
Нинель ГУСЕВА
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Когда мужчину задержали, он вовсю разгружал чужой грузовик в своем дворе.Когда мужчину задержали, он вовсю разгружал чужой грузовик в своем дворе.Фото: Архив "КП"
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В Якутске мужчина украл микрогрузовик «Исузу Эльф», пока хозяин автомобиля заносил товар в магазин. Машина была не заперта.

Инцидент произошел днем 21 марта у магазина «Токко» по ул. Ф.Попова. Злоумышленника задержали через 10 минут возле одного из домов по ул. Гастелло.

На то, чтобы сесть за руль авто и уехать, у 43-летнего уроженца Нюрбинского района, ранее судимого за разбой, ушли считанные секунды. Лицо мужчина предусмотрительно скрыл под медицинской маской.

Когда его задержали, он вовсю перекладывал находившийся в машине товар во двор частного дома. Давая пояснения полицейским, злоумышленник сказал, что совершить преступление ему «приказали голоса».

Возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвращен хозяину.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии, за прошедшие сутки в столице республике было угнано сразу три автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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