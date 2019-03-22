Авиакомпанию «Якутия» поддержат рублем

СЕГОДНЯ 07:23 2019-03-22T07:23:46+03:00

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По итогам очередного пленарного заседания Госсобрания Якутии депутаты одобрили поправки в бюджет республики на 2019 год.

«Наиболее важным решением стало выделение субсидии в размере 1,7 млрд рублей авиакомпании «Якутия». Это позволит в 2019 году существенно повысить стабильность нашей республиканской авиакомпании, а также восстановить международные полеты и нарастить воздушный флот, необходимый для бесперебойного выполнения полетов на период реконструкции аэропорта «Якутск», - написал Владимир Солодов на своей странице в Instagram.

Депутаты утвердили поправки, согласно которым общий объем доходов республиканского бюджета увеличен на 2,7 млрд рублей, расходы выросли на 11,6 млрд.

Таким образом доходная часть бюджета на 2019 год – 203,8 млрд рублей, расходная часть - 213,8 млрд. Дефицит бюджета республики составит 9,9 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU