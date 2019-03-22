Иномарка против «Урала»: в Хангаласском районе люди застряли в искореженной машине

СЕГОДНЯ 07:05 2019-03-22T07:05:32+03:00

Чтобы вызволить застрявших в искореженной иномарке людей, понадобился гидравлический инструмент.

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Вечером 21 марта в Хангаласском районе республики столкнулись автомобили «Honda Zest» и «УРАЛ». ДТП произошло в селе Качикатцы.

Оба пострадавших – водитель и пассажир иномарки – не смогли самостоятельно выбраться из искореженной иномарки. Чтобы вызволить людей, прибывшим на место аварии сотрудникам подразделения местной пожарной службы пришлось задействовать гидравлический инструмент.

Как сообщается на сайте Государственной противопожарной службы республики, в проведении аварийно-спасательных работ были задействованы 5 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU