Иномарка против «Урала»: в Хангаласском районе люди застряли в искореженной машине
Пострадали два человека
Чтобы вызволить застрявших в искореженной иномарке людей, понадобился гидравлический инструмент.
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Вечером 21 марта в Хангаласском районе республики столкнулись автомобили «Honda Zest» и «УРАЛ». ДТП произошло в селе Качикатцы.
Оба пострадавших – водитель и пассажир иномарки – не смогли самостоятельно выбраться из искореженной иномарки. Чтобы вызволить людей, прибывшим на место аварии сотрудникам подразделения местной пожарной службы пришлось задействовать гидравлический инструмент.
Как сообщается на сайте Государственной противопожарной службы республики, в проведении аварийно-спасательных работ были задействованы 5 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU