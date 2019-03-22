2019-03-22T05:55:33+03:00
Туризм

Грядущий ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск «потянул» на 2,2 млрд рублей

Работы должны быть завершены до 30 сентября 2021 года
Нинель ГУСЕВА
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Работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск» финансируются из федерального бюджета.Работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск» финансируются из федерального бюджета.Фото: ЯСИА
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Грядущий ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск «потянул» на 2,2 млрд рублей. Открытый конкурс с ограниченным участием объявило федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Якутск» (III очередь строительства) будут полностью профинансированы из федерального бюджета. Начальная (максимальная) цена контракта - 2 млрд 235 млн рублей.

По данным портала Тenderer.ru, подрядчику предстоит провести ремонт взлетно-посадочной полосы, а также обустроить коммунальную инфраструктуру – очистные сооружения, канализационную насосную станцию, трансформаторные подстанции, сети связи и электроснабжения. Также должно быть возведено ограждение аэродрома с техническими средствами охраны и установлена система светосигнального оборудования.

Работы должны быть завершены до 30 сентября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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