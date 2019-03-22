Якутские изобретатели создали роботизированный протез руки
Команда резидентов Якутского IT-Парка представила роботизированный протез кисти руки. Айыысхан Алексеев и его единомышленники смогли соединить бионическую кисть с косметическим протезом.
Протез сделан из экологически безопасного и биоразлагаемого пластика PLA, который часто используют для 3D-печати. Ребята использовали доступные сервоприводы, а основой электроники стала микро-контроллерная плата Arduino Nano. Протестировала изобретение доброволец Нюргуяна Попова.
С помощью протеза можно уверенно держать стандартный стакан с водой объемом 200 миллилитров, пол-литровую бутылку с водой и различные грузы весом до полутора килограммов.
В планах у команды сделать протез еще более удобным, так как он управляется джойстиком.
Команда Айыысхана Алексеева также работает над созданием искусственного интеллекта и образовательного роботоконструктора.
ИСТОЧНИК KP.RU