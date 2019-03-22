2019-03-22T05:30:10+03:00
Наука

Якутские изобретатели создали роботизированный протез руки

Он позволяет держать грузы весом до полутора килограммов
Нинель ГУСЕВА
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Протестировала изобретение доброволец Нюргуяна Попова.Протестировала изобретение доброволец Нюргуяна Попова.
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Команда резидентов Якутского IT-Парка представила роботизированный протез кисти руки. Айыысхан Алексеев и его единомышленники смогли соединить бионическую кисть с косметическим протезом.

Протез сделан из экологически безопасного и биоразлагаемого пластика PLA, который часто используют для 3D-печати. Ребята использовали доступные сервоприводы, а основой электроники стала микро-контроллерная плата Arduino Nano. Протестировала изобретение доброволец Нюргуяна Попова.

С помощью протеза можно уверенно держать стандартный стакан с водой объемом 200 миллилитров, пол-литровую бутылку с водой и различные грузы весом до полутора килограммов.

В планах у команды сделать протез еще более удобным, так как он управляется джойстиком.

Команда Айыысхана Алексеева также работает над созданием искусственного интеллекта и образовательного роботоконструктора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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