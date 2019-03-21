Студенты якутского университета завоевали медали в чемпионате России по боксу

СЕГОДНЯ 11:28 2019-03-21T11:28:29+03:00

Соревнования проходили в Екатеринбурге с 11 по 18 марта

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Студенты Северо-Восточного федерального университета Евгений Шестаков и Андрей Софронеев завоевали серебряную и бронзовую медали чемпионата России по боксу среди студентов. Соревнования проходили в Екатеринбурге с 11 по 18 марта.

По итогам соревнований якутяне вошли в сборную команду Российского студенческого спортивного союза. Старший тренер союза пригласил якутян на учебно-тренировочные сборы, в конце которых они смогут принять участие на международном турнире среди студентов.

ИСТОЧНИК KP.RU