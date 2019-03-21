Авиакомпания «Якутия» снова начнет выполнять международные рейсы

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-21T11:03:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Авиакомпания «Якутия» начнет возобновление международных перелетов с выполнения рейсов в Сеул и Харбин. Ранее было известно, что авиакомпания возобновит полеты по международным маршрутам, которые ограничены по решению Росавиации с конца прошлого года, в течение первого квартала 2019 года.

Ранее ожидалось, что ограничения сертификата эксплуатанта «Якутии» могут быть сняты до конца 2018 года. В ноябре прошлого года авиакомпания направила в адрес Росавиации заявку на снятие ограничения на выполнение международных рейсов. Ограничение сертификата действует с 5 ноября 2018 года до устранения выявленных нарушений. Основной акционер авиакомпании — министерство имущественных и земельных отношений Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU