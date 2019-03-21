В Якутске украли оленьи рога стоимостью в полмиллиона рублей
Возбуждено уголовное дело
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У одного из предпринимателей Якутска неизвестные похитили 500 кг боя оленьих рогов. Стоимость похищенного оценивается в полмиллиона рублей.
Злоумышленники ночью просверлили отверстие в контейнере, в котором потерпевший хранил рога для дальнейшего сбыта. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что кражу совершили два мужчины 33 и 36 лет.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU