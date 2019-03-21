В Якутии угнали 55 машин с начала года

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-21T09:47:44+03:00

Один автомобиль все еще ищут

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С начала года в Якутии зарегистрировано 55 угонов и краж транспортных средств, один автомобиль по настоящее время числится в розыске.

Как обезопасить своего железного коня? ГАИ советует:

- не оставлять ключей в машине, никогда и ни при каких обстоятельствах;

- когда выходите из машины всегда смотрите закрыты ли двери и окна;

- для стоянки авто выбирайте людное, освещенное, хорошо просматриваемое место;

Если машину все же угнали, нужно максимально быстро сообщить в полицию о случившемся: в Якутске и его пригородах по телефонам 02 и 127, 47-35-69, 35-22-22, в районах – в отделы полиции. Вы должны подробно рассказать откуда был совершён угон, адрес, примерное время, марку, цвет, госномер и особые приметы авто.

ИСТОЧНИК KP.RU