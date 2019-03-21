2019-03-21T08:39:04+03:00
Звезды

Якутские школьники победили в юниор лиге КВН

Ребята приехали из поселка Кысыл-Сыр
Ольга Донская
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Впервые за все время существования детского КВН якутская команда «Крайне Северные» одержала победу в финале. В поездке им помогла компания «ЯТЭК».

В финале встретились сильнейшие команды России, которые проходили строгие отборы в течении всего года. «Крайне Северные» уже более пяти лет выступают в телевизионной версии игр Юниор лиги КВН, и они единственные участники представляющие детский КВН Якутии.

- Было много волнений, но в итоге ребята стали первыми. Уверен – это результат труда, заслуга их таланта. Весь сезон они трудились и целенаправленно шли к этой победе, - сказал художественный руководитель команды Андрей Бережнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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