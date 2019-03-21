Первый пошел: в Якутском городском суде впервые рассмотрели уголовное дело с участием присяжных
В Якутском городском суде впервые рассмотрели уголовное дело с участием присяжных заседателей. 24-летний уроженец Булунского района республики признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в марте 2018 года мужчина в ходе совместного застолья поссорился с одним из собутыльников и бросил ему в голову деревянную табуретку. Полученная травма стала роковой - через несколько дней потерпевший скончался в больнице.
Присяжные признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд приговорил его к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU