Первый пошел: в Якутском городском суде впервые рассмотрели уголовное дело с участием присяжных

СЕГОДНЯ 08:20 2019-03-21T08:20:58+03:00

Подсудимый получил 9 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Фото: Нинель ГУСЕВА

Мужчину, запустившего в собутыльника табуреткой, признали виновным и не заслуживающим снисхождения

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В Якутском городском суде впервые рассмотрели уголовное дело с участием присяжных заседателей. 24-летний уроженец Булунского района республики признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, в марте 2018 года мужчина в ходе совместного застолья поссорился с одним из собутыльников и бросил ему в голову деревянную табуретку. Полученная травма стала роковой - через несколько дней потерпевший скончался в больнице.

Присяжные признали подсудимого виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд приговорил его к 9 годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU