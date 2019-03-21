Якутяне поддержат «солнечных» детей
В Якутске в честь всемирного дня людей с синдромом Дауна проведут праздничные мероприятия и флешмобы.
#солнечныйденьякт – официальный хэштег якутского флешмоба. Для участия достаточно сделать фото в желтой одежде или с желтым предметом в руках, выложить его в социальных сетях и отметить хэштегом.
В ТРК «Туймаада» и ТЦ «Проспект» вы сможете купить у волонтеров желтый воздушный шарик, взять информационный листок и тем самым поддержать сообщество.
Также, на странице инстаграм НКО «Солнышки Якутии» будет запущен аукцион, на котором можно купить эксклюзивные вещи ручной работы.
Синдром Дауна – заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома. Причины возникновения синдрома до конца не изучены.
ИСТОЧНИК KP.RU