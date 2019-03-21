2019-03-21T07:11:37+03:00
Общество

Якутяне поддержат «солнечных» детей

21 марта всемирный день людей с синдромом Дауна
Ольга Донская
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В Якутске в честь всемирного дня людей с синдромом Дауна проведут праздничные мероприятия и флешмобы.

#солнечныйденьякт – официальный хэштег якутского флешмоба. Для участия достаточно сделать фото в желтой одежде или с желтым предметом в руках, выложить его в социальных сетях и отметить хэштегом.

В ТРК «Туймаада» и ТЦ «Проспект» вы сможете купить у волонтеров желтый воздушный шарик, взять информационный листок и тем самым поддержать сообщество.

Также, на странице инстаграм НКО «Солнышки Якутии» будет запущен аукцион, на котором можно купить эксклюзивные вещи ручной работы.

Синдром Дауна – заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома. Причины возникновения синдрома до конца не изучены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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