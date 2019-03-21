В Якутии двое детей пострадали в ДТП

СЕГОДНЯ 06:14 2019-03-21T06:41:45+03:00

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В Алданском районе Якутии в результате ДТП пострадала целая семья. Авария произошла утром 20 марта на федеральной трассе "Лена".

82-летний водитель Toyota Wish не учел скорость движения и, не выдержав безопасную дистанцию, "догнал" ехавший впереди ВАЗ-21063. В результате столкновения пострадали пассажиры иномарки: 39-летняя женщина и ее двое сыновей, 14 и 7 лет, которые получили различные травмы. Ни один из водителей не пострадали.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, никто из пострадавших не был пристегнут. В отношении виновника ДТП составлены административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU