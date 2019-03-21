Жители Якутии смогут пообщаться с министром ЖКХ республики

СЕГОДНЯ 04:36 2019-03-21T04:36:55+03:00

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23 марта в телеэфире ГТРК «Саха» (Россия-1) в 08.40 министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Дмитрий Садовников примет участие в передаче «Прямой разговор». О ситуации с переходом на новую систему обращения с твёрдыми бытовыми отходами в городе Якутске и в районах республики, какие решения приняты по арктической зоне, об этом и многом другом станет известно в прямом эфире.

Телезрители смогут задать вопрос министру позвонив в студию по телефону 8 (4112) 32-02-02 во время трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU