На юге Якутии построят круглогодичный центр отдыха

СЕГОДНЯ 03:49 2019-03-21T03:49:34+03:00

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По информации ИА SakhaNews всесезонный центр отдыха «Амикан» станет центром туризма в Нерюнгри. Проект претендент на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году.

Это вторая попытка проекта участвовать в конкурсе, в прошлом году из-за недоработок «Амикан» не прошел отбор. Автором эскизов стала Айталина Брызгалова. Она поделила территорию центра на зоны: этноцентр, спортивную площадку для занятий бегом, воркаутом и другими видами спорта и зону для парка техники. «Амикан» должен привлечь внимание представителей среднего и малого предпринимательства для инвестиций.

Жители Нерюнгри одобрили проект центра туризма и проявили интерес к его реализации, предложили возможности ландшафтного дизайна и обустройства инженерной инфраструктуры.

В настоящий момент формируется заявка на участие Нерюнгри в конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU