На юге Якутии построят круглогодичный центр отдыха
По информации ИА SakhaNews всесезонный центр отдыха «Амикан» станет центром туризма в Нерюнгри. Проект претендент на победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году.
Это вторая попытка проекта участвовать в конкурсе, в прошлом году из-за недоработок «Амикан» не прошел отбор. Автором эскизов стала Айталина Брызгалова. Она поделила территорию центра на зоны: этноцентр, спортивную площадку для занятий бегом, воркаутом и другими видами спорта и зону для парка техники. «Амикан» должен привлечь внимание представителей среднего и малого предпринимательства для инвестиций.
Жители Нерюнгри одобрили проект центра туризма и проявили интерес к его реализации, предложили возможности ландшафтного дизайна и обустройства инженерной инфраструктуры.
В настоящий момент формируется заявка на участие Нерюнгри в конкурсе.
ИСТОЧНИК KP.RU