2019-03-20T11:00:27+03:00
Общество

Жителям Дальнего Востока увеличат материнский капитал

Выплату повысят на 30%
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Жители Дальнего Востока получат дополнительные выплаты к материнскому капиталу в размере 30%.

По словам министра труда и социального развития РФ Максима Топилина размер надбавки составит 135-140 тысяч рублей. Кроме того, в качестве поддержки семей предусмотрено дополнительное единовременное пособие в размере двух прожиточных минимумов ребёнка в каждом регионе.

- Это делается ровно по той технологии материнского (семейного) капитала, как он работает и будет дополнительно работать в регионах Дальнего Востока. Мы считаем, что это серьёзным образом поддержит семьи, — прокомментировал Топилин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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