Жителям Дальнего Востока увеличат материнский капитал

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-20T11:00:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Дальнего Востока получат дополнительные выплаты к материнскому капиталу в размере 30%.

По словам министра труда и социального развития РФ Максима Топилина размер надбавки составит 135-140 тысяч рублей. Кроме того, в качестве поддержки семей предусмотрено дополнительное единовременное пособие в размере двух прожиточных минимумов ребёнка в каждом регионе.

- Это делается ровно по той технологии материнского (семейного) капитала, как он работает и будет дополнительно работать в регионах Дальнего Востока. Мы считаем, что это серьёзным образом поддержит семьи, — прокомментировал Топилин.

ИСТОЧНИК KP.RU