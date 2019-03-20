Жителям Дальнего Востока увеличат материнский капитал
Выплату повысят на 30%
-Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:
Жители Дальнего Востока получат дополнительные выплаты к материнскому капиталу в размере 30%.
По словам министра труда и социального развития РФ Максима Топилина размер надбавки составит 135-140 тысяч рублей. Кроме того, в качестве поддержки семей предусмотрено дополнительное единовременное пособие в размере двух прожиточных минимумов ребёнка в каждом регионе.
- Это делается ровно по той технологии материнского (семейного) капитала, как он работает и будет дополнительно работать в регионах Дальнего Востока. Мы считаем, что это серьёзным образом поддержит семьи, — прокомментировал Топилин.
ИСТОЧНИК KP.RU