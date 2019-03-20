Мошенники обманули троих жителей одного из районов Якутии

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-20T10:31:48+03:00

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Три жителя Мирнинского района пострадали от рук телефонных мошенников, выдававших себя за сотрудников банка.

Схема довольно проста: неизвестные звонят жертве представляются работниками банка и сообщают о том, что с банковской карты произошло несанкционированное снятие средств. Для их возврата нужно продиктовать номер карточки и одноразовые смс-коды операции, которые придут на мобильный телефон. После всех манипуляций со счетов трех пострадавших было снято 75 000 рублей, 43 799 рублей и 50 500 рублей.

Полиция Якутии и редакция КП призывает граждан быть бдительными и не реагировать на подобные звонки. Мошенники могут узнавать данные вашей карты всевозможными способами, не дайте себя обмануть.

ИСТОЧНИК KP.RU