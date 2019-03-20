2019-03-20T10:31:48+03:00
Происшествия

Мошенники обманули троих жителей одного из районов Якутии

Злоумышленники представлялись сотрудниками банка
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

Три жителя Мирнинского района пострадали от рук телефонных мошенников, выдававших себя за сотрудников банка.

Схема довольно проста: неизвестные звонят жертве представляются работниками банка и сообщают о том, что с банковской карты произошло несанкционированное снятие средств. Для их возврата нужно продиктовать номер карточки и одноразовые смс-коды операции, которые придут на мобильный телефон. После всех манипуляций со счетов трех пострадавших было снято 75 000 рублей, 43 799 рублей и 50 500 рублей.

Полиция Якутии и редакция КП призывает граждан быть бдительными и не реагировать на подобные звонки. Мошенники могут узнавать данные вашей карты всевозможными способами, не дайте себя обмануть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутии назначен новый прокурор
«Сказочная Якутия» для детей с нарушениями зрения и слуха
Центральная библиотека Якутска поделится книгами с колонией-поселением
В Якутске двое мужчин спасли ребенка
Якутянка завоевала медаль чемпионата России
В Якутске проходят плановые антитеррористические учения
Союз журналистов Якутии празднует 60-летний юбилей
Сборная Якутии взяла бронзу на фестивале настольных игр Всероссийского общества слепых
Якутские овцебыки прижились в Магаданской области
В столице Якутии автобусы снова начнут ездить по расписанию
Ко Дню победы правительство Якутии подарит ветеранам ВОВ по 15 тысяч рублей
В Якутии родственница получала пенсию за умершего пенсионера
В столице Якутии пройдет чемпионат России по северному многоборью
В Якутске открылась выставка «Арктика — территория инноваций»
В Намском районе Якутии услышат новую радиостанцию
В Якутске мужчина открыто похитил телефон у женщины
В Якутске женщина ограбила магазин
Курс на газ: в Якутии разрабатывают программу расширения применения газомоторного топлива