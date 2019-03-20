В Якутии назначен новый прокурор
Решение вынесли народные депутаты республики
-Фото: ЯСИА
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У Олега Нарковского высшее юридическое образование и 26-летний стаж работы в органах прокуратуры. За время службы Олег Нарковский показал себя квалифицированным, требовательным и профессионально подготовленным руководителем.
Особое внимание Олег Нарковский планирует уделить особое внимание борьбе с коррупцией, экологическим преступлениям и соблюдению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
ИСТОЧНИК KP.RU