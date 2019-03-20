«Сказочная Якутия» для детей с нарушениями зрения и слуха
В Якутске презентовали книгу сказок «Сказочная Якутия»
-Фото: ЯСИА
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В Республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате прошла презентация книги “Сказочная Якутия”, в которую вошли сказки Марии Ушницкой-Алехиной.
Книгу ярко иллюстрировали и оснастили QR-кодом, с помощью которого можно прослушать аудио версию сказок. Благодаря этому детям с нарушениями зрения и слуха очень удобно воспринимать материал.
«Сказочная Якутия» создана с помощью московского издательства PressPass. В книгу вошли 13 якутских сказок: большинство опубликованы впервые, так как некоторые из них хранились в аудиоформате в старинных записях.
ИСТОЧНИК KP.RU