2019-03-20T09:21:29+03:00
Звезды

«Сказочная Якутия» для детей с нарушениями зрения и слуха

В Якутске презентовали книгу сказок «Сказочная Якутия»
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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В Республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате прошла презентация книги “Сказочная Якутия”, в которую вошли сказки Марии Ушницкой-Алехиной.

Книгу ярко иллюстрировали и оснастили QR-кодом, с помощью которого можно прослушать аудио версию сказок. Благодаря этому детям с нарушениями зрения и слуха очень удобно воспринимать материал.

«Сказочная Якутия» создана с помощью московского издательства PressPass. В книгу вошли 13 якутских сказок: большинство опубликованы впервые, так как некоторые из них хранились в аудиоформате в старинных записях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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