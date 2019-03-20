Центральная библиотека Якутска поделится книгами с колонией-поселением
Соглашение уже подписано
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Центральная библиотека Якутска заключила соглашение о сотрудничестве с колонией-поселением №2.
Работники библиотеки будут также помогать с проведением литературных чтений, обзоров, конференций и выставок, давать консультации по выбору книг.
Всего в структуру центральной библиотечной системы входят 19 библиотек Якутска и пригородов. Общий книжный фонд - 5000 книг.
ИСТОЧНИК KP.RU