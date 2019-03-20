В Якутске двое мужчин спасли ребенка
У мальчика случился приступ эпилепсии
-
Изменить размер текста:
По информации телеканала «Якутия 24» вечером 19 марта мужчина из окна своей квартиры увидел лежащего за гаражами мальчика. Мужчина и его друг оперативно среагировали на произошедшее. Один из них побежал вниз, к ребёнку, а другой вызвал бригаду скорой помощи. К счастью, скорая приехала быстро, но к их прибытию мальчик потерял сознание.
У ребенка случился приступ эпилепсии, его отвезли в педиатрический центр, оказали необходимую помощь и отпустили домой.
Благодаря отзывчивости и оперативности мужчин ребенок остался жив, потому что мальчик мог умереть от переохлаждения.
ИСТОЧНИК KP.RU