2019-03-20T06:58:40+03:00
Общество

В Якутске двое мужчин спасли ребенка

У мальчика случился приступ эпилепсии
Ольга Донская
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По информации телеканала «Якутия 24» вечером 19 марта мужчина из окна своей квартиры увидел лежащего за гаражами мальчика. Мужчина и его друг оперативно среагировали на произошедшее. Один из них побежал вниз, к ребёнку, а другой вызвал бригаду скорой помощи. К счастью, скорая приехала быстро, но к их прибытию мальчик потерял сознание.

У ребенка случился приступ эпилепсии, его отвезли в педиатрический центр, оказали необходимую помощь и отпустили домой.

Благодаря отзывчивости и оперативности мужчин ребенок остался жив, потому что мальчик мог умереть от переохлаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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