Якутянка завоевала медаль чемпионата России

СЕГОДНЯ 05:31 2019-03-20T05:31:10+03:00

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В Улан-Удэ завершён чемпионат России по женской борьбе. Всего соревновались 135 участниц из 30 регионов страны. Якутию представили пять девушек.

Третьекурсница училища олимпийского резерва имени Романа Дмитриева Севиль Назарова провела четыре схватки в весе до 59 кг, по итогам которых завоевала бронзовую медаль.

Севиль Назарова – родом из Хабаровского края, но уже давно выступает за Якутию, зимой она также взяла бронзу на всероссийском турнире в Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU