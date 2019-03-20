В Якутске проходят плановые антитеррористические учения
Также учения пройдут в поселке Нижний Бестях
-Фото: ЯСИА
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Сегодня в Якутске и поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района проходят плановые антитеррористические учения.
Главной целью учений стала отработка совместных действий правоохранительных органов и спецслужб при возникновении ситуаций террористического характера в месте где находится большое количество людей и ликвидация последствий инцидентов.
Железнодорожный вокзал Нижнего Бестяха стал центральным местом в учениях.
Убедительная просьба жителям населенных пунктов проявить понимание и не создавать помех пр проведении учений.
ИСТОЧНИК KP.RU