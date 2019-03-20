Союз журналистов Якутии празднует 60-летний юбилей
В честь этого проведут неделю союза журналистов республики
-Фото: ЯСИА
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В Якутске стартовала Неделя союза журналистов Якутии. В честь 60-летнего юбилея проведут праздничные мероприятия и семинары для молодых авторов. Одним из главных событий станет открытие музея якутской журналистики в Доме печати. Несколько лет экспозиция пополнялась интересными экспонатами, ценными бумагами прошлого века и памятными вещами знаменитых журналистов и фотографов. Особенной деталью музея, станет воссозданное рабочее место журналиста советских времен.
Главным гостем недели станет секретарь союза журналистов России Ашот Джазоян.
ИСТОЧНИК KP.RU