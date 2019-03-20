2019-03-20T04:13:52+03:00
Общество

Союз журналистов Якутии празднует 60-летний юбилей

В честь этого проведут неделю союза журналистов республики
Ольга Донская
Поделиться:
--Фото: ЯСИА
Изменить размер текста:

В Якутске стартовала Неделя союза журналистов Якутии. В честь 60-летнего юбилея проведут праздничные мероприятия и семинары для молодых авторов. Одним из главных событий станет открытие музея якутской журналистики в Доме печати. Несколько лет экспозиция пополнялась интересными экспонатами, ценными бумагами прошлого века и памятными вещами знаменитых журналистов и фотографов. Особенной деталью музея, станет воссозданное рабочее место журналиста советских времен.

Главным гостем недели станет секретарь союза журналистов России Ашот Джазоян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мошенники обманули троих жителей одного из районов Якутии
В Якутии назначен новый прокурор
«Сказочная Якутия» для детей с нарушениями зрения и слуха
Центральная библиотека Якутска поделится книгами с колонией-поселением
В Якутске двое мужчин спасли ребенка
Якутянка завоевала медаль чемпионата России
В Якутске проходят плановые антитеррористические учения
Сборная Якутии взяла бронзу на фестивале настольных игр Всероссийского общества слепых
Якутские овцебыки прижились в Магаданской области
В столице Якутии автобусы снова начнут ездить по расписанию
Ко Дню победы правительство Якутии подарит ветеранам ВОВ по 15 тысяч рублей
В Якутии родственница получала пенсию за умершего пенсионера
В столице Якутии пройдет чемпионат России по северному многоборью
В Якутске открылась выставка «Арктика — территория инноваций»
В Намском районе Якутии услышат новую радиостанцию
В Якутске мужчина открыто похитил телефон у женщины
В Якутске женщина ограбила магазин
Курс на газ: в Якутии разрабатывают программу расширения применения газомоторного топлива