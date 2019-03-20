2019-03-20T04:14:44+03:00
Общество

Сборная Якутии взяла бронзу на фестивале настольных игр Всероссийского общества слепых

Игры проводились в Смоленске, участвовало 16 команд из разных регионов
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Команда Якутии заняла третье место в фестивале настольных игр Всероссийского общества слепых «Игровая кладовая», который прошел 16 и 17 марта в Смоленске. Всего участвовало 16 команд из разных регионов страны.

В сборную Якутии вошли ученики республиканской коррекционной школы-интерната Милена Пономарева, Максим Ефремов и студент Жатайского медколледжа Анатолий Винокуров.

Игры прошли напряженные, наша сборная соревновалась с опытными игроками, которые, к тому же, еще и старше по возрасту. Но, дети остались довольны и результатами, и самой поездкой.

Все члены сборной победители республиканского фестиваля «Игровая кладовая», который провел целевой фонд будущих поколений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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