Сборная Якутии взяла бронзу на фестивале настольных игр Всероссийского общества слепых

СЕГОДНЯ 03:55 2019-03-20T04:14:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Команда Якутии заняла третье место в фестивале настольных игр Всероссийского общества слепых «Игровая кладовая», который прошел 16 и 17 марта в Смоленске. Всего участвовало 16 команд из разных регионов страны.

В сборную Якутии вошли ученики республиканской коррекционной школы-интерната Милена Пономарева, Максим Ефремов и студент Жатайского медколледжа Анатолий Винокуров.

Игры прошли напряженные, наша сборная соревновалась с опытными игроками, которые, к тому же, еще и старше по возрасту. Но, дети остались довольны и результатами, и самой поездкой.

Все члены сборной победители республиканского фестиваля «Игровая кладовая», который провел целевой фонд будущих поколений.

ИСТОЧНИК KP.RU