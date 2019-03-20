Сборная Якутии взяла бронзу на фестивале настольных игр Всероссийского общества слепых
Команда Якутии заняла третье место в фестивале настольных игр Всероссийского общества слепых «Игровая кладовая», который прошел 16 и 17 марта в Смоленске. Всего участвовало 16 команд из разных регионов страны.
В сборную Якутии вошли ученики республиканской коррекционной школы-интерната Милена Пономарева, Максим Ефремов и студент Жатайского медколледжа Анатолий Винокуров.
Игры прошли напряженные, наша сборная соревновалась с опытными игроками, которые, к тому же, еще и старше по возрасту. Но, дети остались довольны и результатами, и самой поездкой.
Все члены сборной победители республиканского фестиваля «Игровая кладовая», который провел целевой фонд будущих поколений.
ИСТОЧНИК KP.RU